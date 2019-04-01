Компанию известного тюменского бизнесмена наказали за незаконное строительство дома

В Тюменской области предприятие ООО «Агрофирма КРиММ» известного тюменского бизнесмена Геннадия Рязанова незаконно построило охотничий домик в лесничестве. Об этом «URA.RU» сообщили в региональной прокуратуре.
«При осмотре территории Буньковского участкового лесничества Упоровского лесничества был обнаружен деревянный охотничий домик площадью 20 квадратных метров, построенный сотрудниками ООО „Агрофирма КРиММ“ без специальных разрешений», — отмечают в ведомстве.
В отношении компании за самовольное занятие лесных участков природоохранная прокуратура возбудила административное дело. Также было выявлено, что охотовед компании нарушал порядок выдачи разрешений на охоту, за что привлечен к административной ответственности.
Департамент лесного комплекса Тюменской области и Госохотуправление региона выписали компании штраф в 150 тыс. рублей. Охотничий домик снесен.