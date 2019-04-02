В Тюмени из-за жалобы строителей остановили ремонт филармонии

Торги по выбору подрядчика для ремонта филармонии в Тюмени за 105 млн рублей остановлены из-за жалобы ООО «Оконный двор». Заявление от компании поступил в региональное управлении антимонопольной службы.
Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении редакции «URA.RU», вопросы у компании возникли к заказчику закупок — Тюменскому концертно-театральному объединению (ТКТО) — из-за нескольких требований в контракте. Например, заказчик требовал, чтобы у подрядчика был опыт по выполнению «аналогичных работ по капитальному ремонту объектов с количеством зрительных мест в зале не менее 500», что, по мнению заявителя, является избыточным требованием о подтверждении квалификации участника закупки. По итогам рассмотрения жалобы часть требований УФАС признало обоснованными.
В департаменте культуры Тюменской области, куда входит ТКТО, редакции «URA.RU» пояснили, что до 3 апреля все нарушения должны быть устранены. Срок приема заявок на участие в аукционе будет продлен.
По информации на сайте госзакупок, подрядчика для ремонта филармонии должны были определить в середине марта. Согласно проекту, фирме-победителю предстоит провести капитальный ремонт сцены и механического оборудования, отремонтировать фасад и крышу здания.