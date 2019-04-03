Девушку просят отправить в колонию-поселение и выплатить по 1 млн рублей для каждого потерпевшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном суде Тюмени заслушали показания потерпевших в ДТП у галереи «Вояж», где автомобилистка сбила пешеходов. Адвокаты пострадавших тюменцев просят отправить 20-летнюю Альвину Хабибуллину в колонию-поселение, выплатить компенсацию в один млн рублей и лишить девушку права управлять автомобилем.

Выступая в суде, адвокат одной из пострадавшей попросил отправить виновницу ДТП в колонию-поселение. Он заметил, что ограничение свободы не поможет перевоспитать автомобилистку, ведь девушка «не раскаивалась в преступлении», передает портал «72.RU».

Другой адвокат заметил, что после отбытия наказания Хабибуллина может устроиться на работу и выплатить компенсацию пострадавшим. Они требуют с девушки по одному миллиону рублей.

Во время выступления в суде Хабибуллина извинилась перед потерпевшими и заявила, что готова возместить ущерб и понести наказание.

В Центральном суде «URA.RU» рассказали, что оглашение приговора состоится 11 апреля, тогда же Альвина Хабибуллина выступит с последним словом.

Как ранее писало «URA.RU», Альвину Хабибуллину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей. Автомобилистка на Hyndai Solaris не учла, что едет по мокрому асфальту. Спускаясь с развязки и поворачивая на улицу Герцена у торгового центра «Галерея Вояж», она не справилась с управлением и врезалась в пешеходов, стоявших у светофора. Авария произошла вечером 2 ноября 2018 года.