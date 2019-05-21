Глава Зауралья рассказал, какие задачи стоят перед новым руководством главного курганского вуза

Вадим Шумков анонсировал новую политику в сфере подготовки кадров для промышленности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый ректор Курганского госуниверситета (КГУ) будет назначен в июне, заявил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков на заседании регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 21 мая. Глава региона ожидает, что смена власти позволит наладить диалог крупнейшего вуза области с представителями промышленности.

«Новое руководство в КГУ появится в середине июня. Там будет новый ректор, который, я полагаю, выстроит новую плодотворную систему», — поделился Шумков. Глава региона считает, что в КГУ необходимо сформировать наблюдательный совет, в состав которого войдут представители основных потенциальных работодателей для выпускников. В качестве примера он привел «Сибур», УГМК, «Курганстальмост» и «Газпромнефть».

По замыслу Шумкова, компании из набсовета смогут определять, какие специальности необходимы в текущей кадровой потребности и в перспективе. «Мы уже сегодня должны закладывать специальности в учебный план на ту экономику, которая будет через семь-десять лет. Пока у нас в учебных планах даже нет специальностей, которые нужны уже сегодня», — пояснил врио губернатора. Подобную практику в ближайшее время могут ввести не только в КГУ, но и во всех вузах и ссузах региона.

Шумков также считает, что все преподаватели должны раз в три года проходить трехмесячную стажировку на предприятиях реального сектора экономики. При этом ведущие сотрудники компаний, входящих в набсовет, должны направляться на стажировку в вузы и ссузы, проводить лекции и практические занятия. Такую кадровую политику поддержал и руководитель реготделения РСПП Сергей Муратов: «Я думаю, она принесет результат уже в ближайшие годы. Подготовка кадров — это задача не одного дня».

Ранее источники «URA.RU» сообщали, что с середины июня КГУ возглавит проректор по образовательной деятельности Алексей Зайцев. С июня 2016 года обязанности ректора КГУ исполняет Константин Прокофьев. В 2017 году «Диссернет» обвинил его в плагиате, однако окончательный вердикт по этому вопросу пока не вынесен. Кроме того, в вузе продолжались и другие скандалы, многие из которых начались еще при прошлом руководстве. Преподаватели политехнического института, недавно созданного в структуре КГУ, даже заявляли о давлении на них со стороны РСПП.