Структурные изменения вызваны переходом от «двуглавой» системы управления Курганом к «единому мэру» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Все депутатские комиссии Курганской городской думы соберутся 22 мая на совместное заседание, чтобы обсудить новую структуру городской администрации. Повестка заседания опубликована на официальном сайте муниципалитета.

«Основное изменение: в структуру администрации войдут управление массовых коммуникаций и общественных отношений, а также отдел протокольного сопровождения и межмуниципального сотрудничества. Пока они числятся в аппарате городской думы», — пояснил «URA.RU» суть изменений собеседник в администрации города. Кроме того, документ предполагает изменения наименований некоторых должностей.

Управление массовых коммуникаций, которое среди прочего выполняет функции пресс-службы администрации и гордумы, будет находиться в непосредственном подчинении главы Кургана. Отдел протокольного сопровождения будет также подчиняться управляющему делами администрации. «Это чисто технические вопросы. Наш функционал не изменится», — рассказала «URA.RU» начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений Елена Бессонова. По ее словам, необходимость изменений возникла после того, как в Кургане перестала действовать «двуглавая» система управления.

Депутатам представят новую структуру администрации Кургана Фото: kurgan-city.ru

Депутаты также рассмотрят вопрос об изменении максимальной численности работников органов местного самоуправления. Предполагается, что предельная численность сотрудников администрации увеличится с 422 до 435 человек, максимальное число работников Курганской городской думы при этом должно сократиться с 42 до 29 человек.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в начале апреля главой Кургана был избран Андрей Потапов, который ранее возглавлял городскую администрацию. С этого момента в Кургане окончательно перестала действовать «двуглавая» система управления, так как руководство муниципалитета возложили на «единого мэра».