22 мая 2019
21 мая 2019
20 мая 2019

Уральский подросток признан самым сильным школьником страны

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 13:17
Размер текста
-
17
+
Постановочная тренировка по воркауту министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова. Челябинск , турник, смольников сергей, воркаут
Победителя соревнований определяли при помощи упражнений на гимнастической перекладине (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганец Егор Григорец стал самым сильным школьником России. Он одержал победу на соревнованиях по русскому силомеру «Сила РДШ (Российское движение школьников, — прим. ред.)» среди учеников 9-10 классов, сообщает областной Детско-юношеский центр (ДЮЦ).

«Поздравляем Егора с личной победой! 1 место! Лучший в России, обошел представителей 42-х регионов!», — говорится в сообщении молодежного портала Зауралья prospekt45.ru, который принадлежит ДЮЦ.

В соревнованиях принимали участие шесть курганских школьников, победивших в окружном этапе акции «Сила РДШ». Во всероссийском соревновании каждый из них вошел в десятку лучших в своих группах. «Все ребята выступили достойно», — заявили в ДЮЦ.

В комплекс «русский силомер» входит 11 упражнений на гимнастической перекладине, которые поделены на три категории: для начинающих, для сильных и для сильнейших. Среди них — подъем переворотом, армейское подтягивание, подтягивание на одной руке, выход силой и другие. Всероссийский конкурс «Сила РДШ» проводился уже во второй раз. В прошлом году победителем соревнований стал курганец Дмитрий Усольцев, который также представлял школу №7.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...