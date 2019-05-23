Уральский подросток признан самым сильным школьником страны

Курганец Егор Григорец стал самым сильным школьником России. Он одержал победу на соревнованиях по русскому силомеру «Сила РДШ (Российское движение школьников, — прим. ред.)» среди учеников 9-10 классов, сообщает областной Детско-юношеский центр (ДЮЦ).
«Поздравляем Егора с личной победой! 1 место! Лучший в России, обошел представителей 42-х регионов!», — говорится в сообщении молодежного портала Зауралья prospekt45.ru, который принадлежит ДЮЦ.
В соревнованиях принимали участие шесть курганских школьников, победивших в окружном этапе акции «Сила РДШ». Во всероссийском соревновании каждый из них вошел в десятку лучших в своих группах. «Все ребята выступили достойно», — заявили в ДЮЦ.
В комплекс «русский силомер» входит 11 упражнений на гимнастической перекладине, которые поделены на три категории: для начинающих, для сильных и для сильнейших. Среди них — подъем переворотом, армейское подтягивание, подтягивание на одной руке, выход силой и другие. Всероссийский конкурс «Сила РДШ» проводился уже во второй раз. В прошлом году победителем соревнований стал курганец Дмитрий Усольцев, который также представлял школу №7.