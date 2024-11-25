25 ноября 2024

Стала известна дата отставки Кирилла Буданова, угрожавшего Крымскому мосту

NV: в Офисе Зеленского собираются уволить Буданова за его публичные высказывания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Процесс отставки Буданова* собираются активизировать в декабре
Процесс отставки Буданова* собираются активизировать в декабре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Офисе президента Украины рассматривается вопрос об отстранении Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) с поста главы военной разведки. Планируется замена на более лояльную к власти фигуру, сообщило украинское издание NV со ссылкой на осведомленные лица.

«Попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре», — сообщил источник в секторе безопасности и обороны Украины. Среди тех, кто лоббирует этот процесс, названы руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы СБУ Александр Поклад. По информации собеседника, именно Поклада рассматривают в качестве потенциального преемника на должность главы Главного управления разведки.

Источник издания NV также указал на ряд публичных действий и заявлений Буданова, которые якобы негативно сказались на интересах Украины. В частности, упоминаются его комментарии относительно спецопераций в Африке и другие высказывания, связанные с оборонными закупками.

Ранее Буданов выступил с угрозами Крымскому мосту. Тогда он заявил о том, что ВСУ якобы готовятся к уничтожению гражданского объекта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила подозрительную деталь в словах главы ГУР. Ее удивило, что украинский военный назвал конкретные сроки в своем заявлении, которое в МИД считают «терроризмом в чистом виде».

*Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Офисе президента Украины рассматривается вопрос об отстранении Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) с поста главы военной разведки. Планируется замена на более лояльную к власти фигуру, сообщило украинское издание NV со ссылкой на осведомленные лица. «Попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре», — сообщил источник в секторе безопасности и обороны Украины. Среди тех, кто лоббирует этот процесс, названы руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы СБУ Александр Поклад. По информации собеседника, именно Поклада рассматривают в качестве потенциального преемника на должность главы Главного управления разведки. Источник издания NV также указал на ряд публичных действий и заявлений Буданова, которые якобы негативно сказались на интересах Украины. В частности, упоминаются его комментарии относительно спецопераций в Африке и другие высказывания, связанные с оборонными закупками. Ранее Буданов выступил с угрозами Крымскому мосту. Тогда он заявил о том, что ВСУ якобы готовятся к уничтожению гражданского объекта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила подозрительную деталь в словах главы ГУР. Ее удивило, что украинский военный назвал конкретные сроки в своем заявлении, которое в МИД считают «терроризмом в чистом виде». *Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...