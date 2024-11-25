Стала известна дата отставки Кирилла Буданова, угрожавшего Крымскому мосту

В Офисе президента Украины рассматривается вопрос об отстранении Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) с поста главы военной разведки. Планируется замена на более лояльную к власти фигуру, сообщило украинское издание NV со ссылкой на осведомленные лица.
«Попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре», — сообщил источник в секторе безопасности и обороны Украины. Среди тех, кто лоббирует этот процесс, названы руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы СБУ Александр Поклад. По информации собеседника, именно Поклада рассматривают в качестве потенциального преемника на должность главы Главного управления разведки.
Источник издания NV также указал на ряд публичных действий и заявлений Буданова, которые якобы негативно сказались на интересах Украины. В частности, упоминаются его комментарии относительно спецопераций в Африке и другие высказывания, связанные с оборонными закупками.
Ранее Буданов выступил с угрозами Крымскому мосту. Тогда он заявил о том, что ВСУ якобы готовятся к уничтожению гражданского объекта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила подозрительную деталь в словах главы ГУР. Ее удивило, что украинский военный назвал конкретные сроки в своем заявлении, которое в МИД считают «терроризмом в чистом виде».
*Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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