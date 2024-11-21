Mash: в РФ хотят ужесточить правила получения медсправки для водительских прав

Для россиян, проходящих медицинский осмотр, чтобы получить водительское удостоверение, хотят ужесточить правила, создав базу граждан, наблюдающихся у врачей, наркологов и других подобных специалистов. Подобное изменение связано с мошенническими схемами покупки поддельных справок, которыми пользуются наркозависимые и хронические алкоголики, сообщает telegram-канал Mash.
«В России хотят ужесточить правила получения медсправки для водительских прав — обязательной сдачей анализов на наркотики. Сейчас купить „хорошую“ бумажку быстрее и дешевле, чем сделать самому», — передает telegram-канал. Отмечается, что последним способом пользуются алкоголики и те, кто употребляет запрещенные вещества.
За первые девять месяцев 2024 года 10% всех ДТП произошли по вине или с участием пьяных водителей, в результате чего погибли 105 человек, а более 2500 получили травмы. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, некоторые из этих аварий можно было бы предотвратить, если бы процесс получения медицинской справки был более строгим. Он отметил, что многие автошколы сотрудничают с клиниками, которые за символическую плату решают вопросы с документами. Ситуация дошла до того, что медицинскую справку можно заказать через интернет с доставкой за полчаса всего за 3000-3500 рублей. В ней уже будут подписи нарколога и психиатра, при этом анализы никто из водителей не сдает.
Также поддельными справками пользуются лица, ранее лишенные прав за вождение в нетрезвом виде. Статистика ДТП с участием таких водителей остается стабильной. В связи с этим Национальный автомобильный союз обратился в Минздрав с предложением создать регистр граждан, находящихся на учете у психиатров и наркологов, чтобы ограничить их доступ к управлению транспортными средствами до полного выздоровления. Кроме того, предлагается изменить законодательство таким образом, чтобы перед получением прав водители были обязаны предоставлять анализы вместе с медицинской справкой.
Ранее сообщалось, что в РФ готовятся увеличить штрафы за нарушение ПДД с 1 января. Так, 1500 рублей вместо 1000 рублей придется заплатить за непристегнутый ремень, а за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения штраф составит 45 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».
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