Главный танковый завод массово ищет рабочих на большие зарплаты

На «Уралвагонзавод» ищут 77 рабочих

28 октября 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Машинистам готовы платить до 330 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») ищут 77 рабочих, именно столько вакансий за месяц опубликовало предприятие. Заработная плата там достигает 330 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте hh.ru. Машинистам крана за вахту 60/29 готовы платить до 330 тысяч рублей. От кандидата обязательны: наличие удостоверения по профессии, разряд не ниже четвертого и опыт работы от трех до шести лет. Работать придется шесть дней в неделю по 11 часов. Операторам станков с ЧПУ обещают зарплату в размере 150 тысяч рублей. Обязательный опыт работы от одного года. Зуборезчики могут получать от 124 тысяч рублей, для кандидатов на выбор предлагается два варианта вахтового метода работы: 60/30, 30/15. Для токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и сверловщиков указана заработная плата от 130 тысяч рублей. В требования входят: наличие средне-профессионального образования и опыт работы от трех лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») ищут 77 рабочих, именно столько вакансий за месяц опубликовало предприятие. Заработная плата там достигает 330 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте hh.ru. Машинистам крана за вахту 60/29 готовы платить до 330 тысяч рублей. От кандидата обязательны: наличие удостоверения по профессии, разряд не ниже четвертого и опыт работы от трех до шести лет. Работать придется шесть дней в неделю по 11 часов. Операторам станков с ЧПУ обещают зарплату в размере 150 тысяч рублей. Обязательный опыт работы от одного года. Зуборезчики могут получать от 124 тысяч рублей, для кандидатов на выбор предлагается два варианта вахтового метода работы: 60/30, 30/15. Для токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и сверловщиков указана заработная плата от 130 тысяч рублей. В требования входят: наличие средне-профессионального образования и опыт работы от трех лет.