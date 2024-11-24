В Кургане восемь человек тушили полыхающую дачу

В Кургане пожарные почти два часа боролись с огнем, который охватил дачу в СНТ «Любитель Курганский УВД». В тушении участвовали восемь человек. О происшествии сообщается в сводке МЧС.
«Информация о возгорании дачного дома в Кургане поступила в 13:10. В 13:35 пожар удалось локализовать. Полностью ликвидировать его удалось в 15:09», — сообщается в сводке.
В тушении пожара были задействованы две единицы техники. О причинах возгорания и о том, пострадал ли кто-нибудь на пожаре, данных пока нет.
Ранее URA.RU сообщало о пожаре в селе Боровское, с которым боролись шестеро спасателей. Местный житель спас из горящего дома 15-летнюю девочку.
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