24 ноября 2024

В Кургане восемь человек тушили полыхающую дачу

В Кургане пожарные почти два часа тушили пожар на даче
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на даче произошел днем 24 ноября
Пожар на даче произошел днем 24 ноября Фото:

В Кургане пожарные почти два часа боролись с огнем, который охватил дачу в СНТ «Любитель Курганский УВД». В тушении участвовали восемь человек. О происшествии сообщается в сводке МЧС.

«Информация о возгорании дачного дома в Кургане поступила в 13:10. В 13:35 пожар удалось локализовать. Полностью ликвидировать его удалось в 15:09», — сообщается в сводке.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники. О причинах возгорания и о том, пострадал ли кто-нибудь на пожаре, данных пока нет.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в селе Боровское, с которым боролись шестеро спасателей. Местный житель спас из горящего дома 15-летнюю девочку. 

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В Кургане пожарные почти два часа боролись с огнем, который охватил дачу в СНТ «Любитель Курганский УВД». В тушении участвовали восемь человек. О происшествии сообщается в сводке МЧС. «Информация о возгорании дачного дома в Кургане поступила в 13:10. В 13:35 пожар удалось локализовать. Полностью ликвидировать его удалось в 15:09», — сообщается в сводке. В тушении пожара были задействованы две единицы техники. О причинах возгорания и о том, пострадал ли кто-нибудь на пожаре, данных пока нет. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в селе Боровское, с которым боролись шестеро спасателей. Местный житель спас из горящего дома 15-летнюю девочку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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