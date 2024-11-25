На пермском заводе «Курганприбора» устроили массовый набор работников

На пермском заводе имени Дзержинского, который выкупило оборонное предприятие «Курганприбор», требуются десятки работников. Начальникам, инженерам, операторам станков и слесарям готовы платить заработную плату до 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на популярном сайте с вакансиями.
«На работу в филиал ЗиДа АО „НПО ‚Курганприбор‘ требуется начальник цеха. Необходимо иметь опыт работы от трех до шести лет и высшее техническое образование. Заработная плата: 200 000 рублей“, — указано в вакансии на сайте HeadHunter.
Операторам станков с программным управлением обещают зарплату от 120 тысяч, инженерам-электроникам — от 131?тысячи, мастерам участков сборки — от 109 тысяч рублей. Начальнику технологического бюро в сборочном производстве готовы плаить от 95 тысяч, замначальнику инструментального цеха предлагают работать на зарплату от 70?тысяч рублей.
Также требуются слесари, наладчики станков и манипуляторов с ПУ, наладчиков КИПиА, контролеров, токарей и шлифовщиков. Открыты вакансии фрезеровщиков, маляров, испытателей, станочников, сборщиков и электромонтеров. Всего идет набор по 57 специальностям.
Ранее URA.RU писало, что на оборонном заводе «Курганприбор» набирают начальников на зарплату до 200 тысяч рублей. Производитель легендарных БМП-3 ищет механиков на производство, операторов и наладчиков станков с ПУ.
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