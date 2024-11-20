Служебный автомобиль российского губернатора за день набрал штрафов на 14 тысяч рублей

Машина главы Башкирии Радия Хабирова за день набрала штрафов на 14 тысяч рублей
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Машина Радия Хабирова на один день набрала штрафов на 14 тысяч рублей за превышение скорости (фото из архива)
Машина Радия Хабирова на один день набрала штрафов на 14 тысяч рублей за превышение скорости (фото из архива) Фото:

Служебный автомобиль главы Республики Башкортостан Радия Хабирова накопил штрафов на сумму 14 тысяч рублей за один день. Это произошло в период проведения в Уфе Кубка России по греко-римской борьбе. По данным источников, инцидент связан с превышением скорости транспортным средством, которым управлял или пользовался Хабиров.

«Служебный автомобиль Хабирова за день набрал штрафов на 14 тысяч [рублей]. В это время в Уфе проводили Кубок России по греко-римской борьбе», — пишет telegram-канал Mash Batash. Там же добавили, что Хабиров любит скорость, и это не первые его штрафы за нарушение ПДД.

Автомобиль Mercedes, принадлежащий губернатору Башкортостана, двигался со скоростью свыше 140 километров в час в направлении Центра Римы Баталовой. Аналогичная ситуация наблюдалась на Салаватке и на автомагистрали Уфа-Оренбург. Всего с 10 октября по 19 ноября зафиксировано, что машина Хабирова попала в объективы дорожных камер 33 раза, набрав штрафы на общую сумму в 32 тысячи рублей.

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Служебный автомобиль главы Республики Башкортостан Радия Хабирова накопил штрафов на сумму 14 тысяч рублей за один день. Это произошло в период проведения в Уфе Кубка России по греко-римской борьбе. По данным источников, инцидент связан с превышением скорости транспортным средством, которым управлял или пользовался Хабиров. «Служебный автомобиль Хабирова за день набрал штрафов на 14 тысяч [рублей]. В это время в Уфе проводили Кубок России по греко-римской борьбе», — пишет telegram-канал Mash Batash. Там же добавили, что Хабиров любит скорость, и это не первые его штрафы за нарушение ПДД. Автомобиль Mercedes, принадлежащий губернатору Башкортостана, двигался со скоростью свыше 140 километров в час в направлении Центра Римы Баталовой. Аналогичная ситуация наблюдалась на Салаватке и на автомагистрали Уфа-Оренбург. Всего с 10 октября по 19 ноября зафиксировано, что машина Хабирова попала в объективы дорожных камер 33 раза, набрав штрафы на общую сумму в 32 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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