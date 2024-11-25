Baza: Украина ударила ракетами ATACMS по Курской области

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Система ПВО РФ сбила семь ракет ATACMS над Курской областью
Система ПВО РФ сбила семь ракет ATACMS над Курской областью Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Сегодня, 25 ноября, ВСУ атаковали Курскую область семью ракетами ATACMS. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Всего сегодня ночью средствами ПВО Минобороны РФ были сбиты семь ATACMS и пять беспилотников, атаковавших Курскую область», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что ракетные удары были зафиксированы на территории возле Курчатова, где находится атомная электростанция.

Также Baza отмечает, что в Дмитриевском районе, который находится в 40 километрах от границы между Россией и Украиной, были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. Еще один дрон упал в районе Железногорска. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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Сегодня, 25 ноября, ВСУ атаковали Курскую область семью ракетами ATACMS. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Всего сегодня ночью средствами ПВО Минобороны РФ были сбиты семь ATACMS и пять беспилотников, атаковавших Курскую область», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что ракетные удары были зафиксированы на территории возле Курчатова, где находится атомная электростанция. Также Baza отмечает, что в Дмитриевском районе, который находится в 40 километрах от границы между Россией и Украиной, были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. Еще один дрон упал в районе Железногорска. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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