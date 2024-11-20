В Госдуме анонсировали дату повышения всех пенсий

Депутат ГД Бессараб: повышение пенсий в РФ произойдет 1 января 2025 года
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В начале 2025 года будут повышены пенсии для всех категорий пенсионеров, а также социальные выплаты
В начале 2025 года будут повышены пенсии для всех категорий пенсионеров, а также социальные выплаты Фото:

С 1 января 2025 года ожидается повышение пенсий для всех категорий пенсионеров в России. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 января пенсия будет повышена и работающим, и неработающим россиянам. Страховая пенсия будет повышена на 7,3%», — сообщила Бессараб в беседе с  Lenta.ru. Она подчеркнула, что если уровень инфляции будет выше этого показателя, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению индексации выплат до 1 февраля 2025 года.

По словам Бессараб, с первого апреля 2025 года планируется увеличение социальной пенсии на 14,75%. Это также отразится на финансовом положении пенсионеров, отметила член комитета ГД.

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С 1 января 2025 года ожидается повышение пенсий для всех категорий пенсионеров в России. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «С 1 января пенсия будет повышена и работающим, и неработающим россиянам. Страховая пенсия будет повышена на 7,3%», — сообщила Бессараб в беседе с  Lenta.ru. Она подчеркнула, что если уровень инфляции будет выше этого показателя, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению индексации выплат до 1 февраля 2025 года. По словам Бессараб, с первого апреля 2025 года планируется увеличение социальной пенсии на 14,75%. Это также отразится на финансовом положении пенсионеров, отметила член комитета ГД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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