25 ноября 2024

«ВХ»: боевые блоки ракеты «Орешник» взорвали цеха «Южмаша» изнутри

© Служба новостей «URA.RU»
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Удар пришелся на небольшую площадь, полагает «ВХ»
Удар пришелся на небольшую площадь, полагает «ВХ» Фото:

Производственные цеха завода «Южмаш» в Днепропетровске получили значительные повреждения в результате удара новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщает издание «Военная хроника», указывая на то, что разрушения затронули внутренние структуры объекта.

«Энергия каждого кинетического блока, сопоставимая с двумя ФАБ-250, пришлась на такую маленькую площадь, что позволила пробить до нескольких десятков метров грунта. А также поразить подземную инфраструктуру», — сказано в сообщении «Военной хроники», опубликованном во «Вконтакте».

По данным «Военной хроники», на завод обрушилось от 5 до 7 тонн взрывчатки. Это в два раза превышает скорость баллистической ракеты «Искандер» в конечной фазе полета.

Ракетный удар по Южмашу был осуществлен в рамках испытаний новейшей ракеты, о чем заявил президент России Владимир Путин 21 ноября. Завод «Южмаш» известен своей деятельностью по производству ракетной техники, что делает его стратегической целью в текущих условиях.

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Производственные цеха завода «Южмаш» в Днепропетровске получили значительные повреждения в результате удара новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщает издание «Военная хроника», указывая на то, что разрушения затронули внутренние структуры объекта. «Энергия каждого кинетического блока, сопоставимая с двумя ФАБ-250, пришлась на такую маленькую площадь, что позволила пробить до нескольких десятков метров грунта. А также поразить подземную инфраструктуру», — сказано в сообщении «Военной хроники», опубликованном во «Вконтакте». По данным «Военной хроники», на завод обрушилось от 5 до 7 тонн взрывчатки. Это в два раза превышает скорость баллистической ракеты «Искандер» в конечной фазе полета. Ракетный удар по Южмашу был осуществлен в рамках испытаний новейшей ракеты, о чем заявил президент России Владимир Путин 21 ноября. Завод «Южмаш» известен своей деятельностью по производству ракетной техники, что делает его стратегической целью в текущих условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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