«ВХ»: боевые блоки ракеты «Орешник» взорвали цеха «Южмаша» изнутри

Производственные цеха завода «Южмаш» в Днепропетровске получили значительные повреждения в результате удара новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщает издание «Военная хроника», указывая на то, что разрушения затронули внутренние структуры объекта.
«Энергия каждого кинетического блока, сопоставимая с двумя ФАБ-250, пришлась на такую маленькую площадь, что позволила пробить до нескольких десятков метров грунта. А также поразить подземную инфраструктуру», — сказано в сообщении «Военной хроники», опубликованном во «Вконтакте».
По данным «Военной хроники», на завод обрушилось от 5 до 7 тонн взрывчатки. Это в два раза превышает скорость баллистической ракеты «Искандер» в конечной фазе полета.
Ракетный удар по Южмашу был осуществлен в рамках испытаний новейшей ракеты, о чем заявил президент России Владимир Путин 21 ноября. Завод «Южмаш» известен своей деятельностью по производству ракетной техники, что делает его стратегической целью в текущих условиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.