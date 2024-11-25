25 ноября 2024

Forbes раскрыл новейшую проблему для Украины из-за технологий ВС РФ

Forbes: российский дрон «Гербера» создал угрозу украинской сети ПВО
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Украинские системы ПВО истощаются из-за дешевых беспилотников РФ, пишет Forbes
Украинские системы ПВО истощаются из-за дешевых беспилотников РФ, пишет Forbes Фото:
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Новейший российский беспилотник «Гербера» представляет новую проблему для Украины, поскольку он способен отвлекать системы ПВО и собирать разведданные об установках ВСУ. При этом дрон довольно прост и доступен, а его производство обходится дешево, пишет Forbes.

«Хотя обширная сеть ПВО Украины была эффективна в отражении ударов, появление недорогого беспилотника Gerbera представляет собой новую проблему. Доступность и простота делают его эффективной приманкой для авиаударов. Кроме того, будучи нейтрализованным украинскими системами ПВО, он не только лишает Украину ключевых военных ресурсов, но и предоставляет России разведданные об этих системах», — сообщает издание. 

Ранее газета The Guardian писала про новый российский беспилотник «Герань-2», в который собираются внедрить искусственный интеллект. Таким образом ВС РФ могут создать свой «рой дронов».

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Новейший российский беспилотник «Гербера» представляет новую проблему для Украины, поскольку он способен отвлекать системы ПВО и собирать разведданные об установках ВСУ. При этом дрон довольно прост и доступен, а его производство обходится дешево, пишет Forbes. «Хотя обширная сеть ПВО Украины была эффективна в отражении ударов, появление недорогого беспилотника Gerbera представляет собой новую проблему. Доступность и простота делают его эффективной приманкой для авиаударов. Кроме того, будучи нейтрализованным украинскими системами ПВО, он не только лишает Украину ключевых военных ресурсов, но и предоставляет России разведданные об этих системах», — сообщает издание.  Ранее газета The Guardian писала про новый российский беспилотник «Герань-2», в который собираются внедрить искусственный интеллект. Таким образом ВС РФ могут создать свой «рой дронов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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