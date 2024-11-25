Forbes раскрыл новейшую проблему для Украины из-за технологий ВС РФ

Новейший российский беспилотник «Гербера» представляет новую проблему для Украины, поскольку он способен отвлекать системы ПВО и собирать разведданные об установках ВСУ. При этом дрон довольно прост и доступен, а его производство обходится дешево, пишет Forbes.
«Хотя обширная сеть ПВО Украины была эффективна в отражении ударов, появление недорогого беспилотника Gerbera представляет собой новую проблему. Доступность и простота делают его эффективной приманкой для авиаударов. Кроме того, будучи нейтрализованным украинскими системами ПВО, он не только лишает Украину ключевых военных ресурсов, но и предоставляет России разведданные об этих системах», — сообщает издание.
Ранее газета The Guardian писала про новый российский беспилотник «Герань-2», в который собираются внедрить искусственный интеллект. Таким образом ВС РФ могут создать свой «рой дронов».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.