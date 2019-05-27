Самый бедный депутат Кургана получает немногим больше МРОТ

Яков Сидоров (справа) и Олег Сидоров (слева) получают меньше своих коллег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самый низкий доход среди депутатов Курганской городской думы задекларировал Яков Сидоров. В 2018 году он заработал менее 190 тысяч рублей — около 15,8 тысячи в месяц. Это ненамного больше минимальной зарплаты в Зауралье, которая установлена на уровне 12 972 рубля. Сведения о доходах всех народных избранников Кургана опубликованы на официальном сайте муниципалитета.

В собственности Сидорова числятся земельный участок в пять соток, жилой дом, квартира, а также объект незавершенного строительства площадью 31 кв. м и встроенное нежилое административное помещение на 79 кв. м. В его автопарке — два отечественных внедорожника (УАЗ «Патриот» и ВАЗ 2121 «Нива»). По данным, опубликованным на сайте муниципалитета, Сидоров работает адвокатом в организации «ПравоЗащита».

Относительно невысокие доходы также задекларировали депутаты Олег Прозоров (247,5 тысячи рублей), Алексей Предеин (почти 266 тысяч рублей) и Владимир Лузин (более 213 тысяч рублей). Самым обеспеченным депутатом городской думы оказался Наркис Галиаскаров. По итогам прошлого года он задекларировал доход, превышающий семь миллионов рублей. У Галиаскарова в собственности два земельных участка, жилой дом, четыре квартиры, гараж, а также автомобили ВАЗ 21102, Volkswagen Tiguan и автоприцеп КМЗ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что по итогам 2017 года самым богатым депутатом Курганской городской думы был Артем Исламов, доходы которого превышали 25,8 млн рублей. Суммарный годовой заработок всех остальных депутатов гордумы при этом составлял около 27,5 млн рублей. В 2018 году Исламов заработал менее семи миллионов рублей.