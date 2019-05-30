Курганцев возмутило, что дворы богатых ремонтируют чаще

В Кургане предложили начать благоустройство с самых неухоженных дворов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Изменить правила отбора дворовых территорий для благоустройства в рамках проекта «Городская среда» предлагают жители Кургана. По их мнению, пока в эту программу чаще всего попадают те дворы, где живут богатые жильцы. Свою позицию они изложили на портале «Инициативы Зауралья».

Сейчас придомовые территории отбираются по балльной системе, напоминает автор инициативы, подписанный как Наталья Л.: «Чем больше жильцы готовы софинансировать работу, тем больше баллов; нет долгов по оплате за капремонт — больше баллов; делали благоустройство сами недавно за свой счет — больше баллов». При этом необходима заявка на участие в отборе, поданная председателем или одним из жильцов дома.

«Таким образом, придомовые территории домов с активными и более обеспеченными жильцами ремонтируются чаще и дороже, чем дворы окраин, где люди менее активны, не способны организовать общее собрание и менее платежеспособны», — утверждает автор. Он предложил другой порядок отбора: произвести полную инвентаризацию дворов и начинать благоустройство с тех, которые находятся в худшем состоянии. Предлагается также ввести минимальный набор работ для благоустройства, а работы сверх этого лимита проводить по решению жильцов или управляющей компании за собственный счет.

Пока инициативу поддержали 37 человек. «Если она наберет 200 голосов, городская администрация ее рассмотрит. Решение будем принимать в рамках правового поля», — сообщила «URA.RU» начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана Елена Бессонова. Исполняющий обязанности председателя городской думы Игорь Прозоров в разговоре с корреспондентом агентства отметил, что инвентаризация дворов уже проведена. «Предлагаемая идея была заложена в программе изначально, но потом на федеральном уровне подход поменялся: помогать нужно тем, кто двигается сам», — пояснил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что балльную систему отбора дворов для благоустройства ввели в августе 2018 года. В соответствии с этими критериями в программу «Городская среда» на 2019—2022 годы включили 285 придомовых территорий во всех районах Кургана.