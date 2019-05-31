В Зауралье работу ректора, которого отправляют в отставку, оценили на «отлично»

Ученый совет КГУ положительно оценил работу Константина Прокофьева Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ученый совет Курганского госуниверситета (КГУ) объявил благодарность и. о. ректора Константину Прокофьеву за его трехлетнюю работу. Об этом сообщили источники «URA.RU» по итогам заседания совета, на котором подводили итоги работы вуза за прошедший учебный год. При этом сам Прокофьев должен уйти в отставку уже в ближайшее время.

Заседание прошло 31 мая. «С учетом проделанной работы за год ученый совет поставил оценку „отлично“ руководству университета. Кроме того, объявили благодарность Прокофьеву за проделанную работу за три года руководства КГУ», — рассказал инсайдер. Также прозвучало предложение оставить Прокофьева в руководстве вуза.

По уставу КГУ ректор обязан ежегодно отчитываться о проделанной работе, однако в этот раз Прокофьев не присутствовал на заседании, так как официально находится в отпуске, сообщил инсайдер. Доклад представляли проректоры Алексей Зайцев и Надежда Еговцева. Сам Прокофьев заявил «URA.RU», что не хотел оказывать давление на ученый совет. В пресс-службе вуза подтвердили информацию об оценке «отлично» для руководства и о благодарности Прокофьеву.

Информация о возможной отставке Прокофьева, который возглавляет КГУ с июня 2016 года, появилась в середине мая. В 2017 году «Диссернет» обвинил Прокофьева в плагиате при написании им диссертации. До сих пор окончательный вердикт в этом вопросе не вынесен. Предстоящую смену руководства КГУ подтвердил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков на заседании регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей. Ожидается, что после отставки Прокофьева руководство вузом поручат Зайцеву.