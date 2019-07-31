«Коммерсант»: экс-главу Антипинского НПЗ заподозрили в создании ОПГ

Полиция по заявлению Сбербанка проводит доследственную проверку сделок Антипинского НПЗ, в ходе которых бензин и дизельное топливо продавали по заниженным ценам. Предприятию, как полагают заявители, мог быть нанесен ущерб в размере 66 млн долларов.
Экс-гендиректору нефтеперерабатывающего завода Геннадию Лисовиченко и главе группы «Новый поток», ранее владевшей НПЗ, Дмитрию Мазурову после проверки МВД могут предъявить обвинение в особо крупном мошенничестве, пишет «
Мазуров уже находится под арестом по делу о невозврате кредитов Сбербанку. Лисовиченко судится с предприятием за «золотой парашют» в размере 650 млн рублей. Между тем он находится под уголовным преследованием по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Следствие предполагает, что бывший гендиректор завода причинил предприятию ущерб на 35 млн рублей.
20 мая руководство АНПЗ подал иск в арбитражный суд Тюменской области с целью признания завода банкротом. Долги предприятия, на котором трудится около 2000 человек, превысили 346 млрд рублей. Крупнейшим кредитором АНПЗ является Сбербанк, которому по факту перешел контроль над заводом.