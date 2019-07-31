«Коммерсант»: экс-главу Антипинского НПЗ заподозрили в создании ОПГ

Следователи МВД проверят контракты Антипинского НПЗ за несколько лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Полиция по заявлению Сбербанка проводит доследственную проверку сделок Антипинского НПЗ, в ходе которых бензин и дизельное топливо продавали по заниженным ценам. Предприятию, как полагают заявители, мог быть нанесен ущерб в размере 66 млн долларов.

Экс-гендиректору нефтеперерабатывающего завода Геннадию Лисовиченко и главе группы «Новый поток», ранее владевшей НПЗ, Дмитрию Мазурову после проверки МВД могут предъявить обвинение в особо крупном мошенничестве, пишет « Коммерсант ». По данным издания, бывшие топ-менеджеры тюменского предприятия заключили контракты со швейцарской фирмой New Stream Trading AG, которая де-факто принадлежит Мазурову, но номинально ею владеет его сестра. Через эту структуру, как указано в заявлении, несколько лет часть готовой продукции НПЗ продавалась по цене значительно ниже рыночной. В частности, полиция изучает контракты по продаже 0,87 тонн бензина по 444 долларов (рыночная стоиомсть на тот момент составляла 475 долларов), а также контракт на продажу 0,89 млн тонн дизтоплива «Евро-5» по 450 долларов вместо рыночной 494 долларов. «Следователи проверяют версию о том, что в данном случае были совершены как мошенничество, так и незаконный вывод средств за границу», — рассказал источник издания.

Мазуров уже находится под арестом по делу о невозврате кредитов Сбербанку. Лисовиченко судится с предприятием за «золотой парашют» в размере 650 млн рублей. Между тем он находится под уголовным преследованием по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Следствие предполагает, что бывший гендиректор завода причинил предприятию ущерб на 35 млн рублей.

20 мая руководство АНПЗ подал иск в арбитражный суд Тюменской области с целью признания завода банкротом. Долги предприятия, на котором трудится около 2000 человек, превысили 346 млрд рублей. Крупнейшим кредитором АНПЗ является Сбербанк, которому по факту перешел контроль над заводом.