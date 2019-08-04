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Глава Зауралья пообещал жителям Шадринска подарок за любовь к городу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Курган , шумков вадим, портрет
Вадим Шумков попросил жителей Шадринска беречь город и контролировать работы по благоустройствуФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков рассказал о благоустройстве города Шадринска и пообещал жителям подарок за любовь к городу. Первые итоги ремонта и строительства губернатор опубликовал в Instagram.

«Масштабный ремонт дорог (более 14 км плюс срезка). Комплексное благоустройство центра города и пешеходной зоны. Новая подсветка. Благоустройство двух парков. Строительство нового детского сада-яслей. Строительство ледовой арены», — перечислил достижения Шумков. Также он указал на текущие и предстоящие работы: «Скоро начнём делать набережную и постараемся в этом же году сделать очистные. На очереди, с начала осени, замена освещения по всему городу. Идёт ремонт нескольких памятников истории и архитектуры, а также социальных объектов».

Врио губернатора отметил, что масштаб ремонтно-строительных работ значительный, как и вложенные средства. За несколько лет, отметил Шумков, город будет приведен в порядок. Жителей глава области попросил бережно относиться ко всему создаваемому и ответственно контролировать качество работ. «Скоро день города, если сил хватит, подумаем над небольшим дополнительным подарком», — подытожил Шумков.

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Город Шадринск. Как обещал. Объектов по этому году очень много, потому пока выкладываю крупным оптом). ? Масштабный ремонт дорог (более 14 км плюс срезка). Комплексное благоустройство центра города и пешеходной зоны. Новая подсветка. Благоустройство двух парков. Строительство нового детского сада-яслей. Строительство ледовой арены. ? Скоро начнём делать набережную и постараемся в этом же году сделать очистные. На очереди, с начала осени, замена освещения по всему городу. Идёт ремонт нескольких памятников истории и архитектуры, а также социальных объектов. Инвестиции очень масштабные. Масштаб ремонтно-строительных работ огромный. Пожалуй, самый большой за несколько последних десятилетий. План, также, за несколько лет привести город в порядок. ? Просьба относится ко всему создаваемому бережно и контролировать качество работ. Скоро день города, если сил хватит, подумаем над небольшим дополнительным подарком). Работаем на Курганскую область. Вместе.

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

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