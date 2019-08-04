Глава Зауралья пообещал жителям Шадринска подарок за любовь к городу

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков рассказал о благоустройстве города Шадринска и пообещал жителям подарок за любовь к городу. Первые итоги ремонта и строительства губернатор опубликовал в Instagram.
«Масштабный ремонт дорог (более 14 км плюс срезка). Комплексное благоустройство центра города и пешеходной зоны. Новая подсветка. Благоустройство двух парков. Строительство нового детского сада-яслей. Строительство ледовой арены», — перечислил достижения Шумков. Также он указал на текущие и предстоящие работы: «Скоро начнём делать набережную и постараемся в этом же году сделать очистные. На очереди, с начала осени, замена освещения по всему городу. Идёт ремонт нескольких памятников истории и архитектуры, а также социальных объектов».
Врио губернатора отметил, что масштаб ремонтно-строительных работ значительный, как и вложенные средства. За несколько лет, отметил Шумков, город будет приведен в порядок. Жителей глава области попросил бережно относиться ко всему создаваемому и ответственно контролировать качество работ. «Скоро день города, если сил хватит, подумаем над небольшим дополнительным подарком», — подытожил Шумков.