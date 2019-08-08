Фирма, которую знает каждый тюменец, не платит по долгам

ПК «Молоко» задолжало лизинговой компании почти 17 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменская агропромышленная лизинговая компания (ТАЛК), которая принадлежит региональному правительству, подала 19 исков к предприятию ПК «Молоко» — одному из основных производителей молока в регионе, которое известно тюменцам под брендом «Нижнетавдинское». Информация об этом содержится в картотеке регионального арбитражного суда.

«У ПК „Молоко“ значительная задолженность по лизинговым платежам. При этом компания не принимала никаких мер по ее снижению, несмотря на претензии с нашей стороны», — объяснили в ТАЛК причину обращения в суд. Тем не менее, кредитная организация готова рассмотреть вариант заключения мирового соглашения в случае выплаты долга. Общая сумма исковых требований ТАЛК превышает 16,8 млн рублей.

По большей части исков суд назначил заседание на 28 августа, другая часть еще рассматривается на предмет назначения к судебному разбирательству. Получить оперативный комментарий от ответчика не удалось — в ПК «Молоко» направлен запрос, ответ на который пока не получен.