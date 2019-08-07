Под вырубку пошел сосновый бор под Тобольском Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Основного инвестора в экономику Тюменской области — холдинг «Сибур» — заподозрили в вырубке деревьев, расположенных за микрорайоном Менделеево в Тобольске. Сообщение об этом появилось в городском паблике «Криминальный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Однако в компании все опровергли.

«Поехали за грибами в сосновый бор за Менделеево. Приехали, а соснового бора нет», — написала Татьяна Зюзева, снабдив пост фотографиями. Участники сообщества высказали несколько версий случившегося — незаконная вырубка неизвестными для продажи леса, подготовка места под добычу песка, строительство площадки под проект холдинга «Сибур». В компании «Сибур-Тобольск» «URA.RU» сообщили, что предприятие не ведет никаких проектов рядом с Менделеево.

В мэрии Тобольска запрос агентства перенаправили в администрацию Тобольского района. Глава муниципалитета Юрий Батт не смог оперативно ответить, по какой причине вырублен лес. Ему направлен запрос, ответ на который пока не получен.

Фото: паблик «Криминальный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте»