Старик из пансионата, где похоронили бабушку в пакете, жаловался на голод

Дедушке с болезнью Паркинсона помогли общественники Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На тюменский пансионат для ветеранов войны и труда ранее поступала жалоба на то, что в нем не кормят подопечного дедушку. Пострадавший обратился в общественный совет по независимой оценке качества оказания услуг при департаменте социального развития региона. Вчера пансионат прославился тем, что его подопечную, труженицу тыла, сотрудники ритуальных служб похоронили в большом полиэтиленовом пакете.

«Мы выехали на проверку и обнаружили, что дедушка, страдающий болезнью Паркинсона, помещен на этаж самообслуживания. Однако сам он кушать не мог», — рассказали «URA.RU» общественники. Также они уточнили, что дедушка попросился на этаж по собственному желанию. После вмешательства совета пенсионеру обеспечили уход. Член наблюдательного совета пансионата Александр Перов, бывавший в учреждении, отметил, что был неприятно удивлен тем, в каких условиях содержатся бабушки и дедушки.

«У нас организовано пятиразовое питание, никто не голодает», — прокомментировал в разговоре с журналистом «URA.RU» директор пансионата Владимир Максименко. Похороны усопшей бабушки он комментировать отказался, сославшись на проверку, которая сейчас идет. В региональном департаменте соцразвития сообщили, что на нее отводится месяц, но предположили, что проверка закончится раньше. Следственный комитет также проводит проверку, ее результаты станут известны через неделю.

По данным бухотчетов, в 2018 году пансионату были перечислены из бюджета 43,7 млн субсидий, 18,4 млн пришло в кассу от платных услуг. По данным на 2018 год в пансионате обслуживалось 108 человек. На них приходится 56 сотрудников, средняя зарплата которых составляет 39,1 тыс. рублей.