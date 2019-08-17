16 августа 2019
15 августа 2019
14 августа 2019

Экс-силовик погиб в Тюменской области в ДТП. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, знак аварийной остановки, дтп, дорога
Трагедия произошла на трассе Тюмень — Ханты-МансийскФото: pixabay.com

Экс-командир батальона ДПС Тобольского отдела ГИБДД Динар Ниязов погиб в ДТП в ночью 16 августа. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией, предоставив фото и видео аварии.

По информации инсайдера, трагедия произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобиль Hyundai, которым управлял Ниязов, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi. Экс-силовик погиб на месте, о других пострадавших пока неизвестно.

Оперативно подтвердить информацию в региональном управлении ГИБДД не удалось — в ведомстве не ответили на звонок.

Автомобиль Hyundai, которым управлял Ниязов, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi
Фото: источник URA.RU

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...