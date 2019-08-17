Трагедия произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск Фото: pixabay.com

Экс-командир батальона ДПС Тобольского отдела ГИБДД Динар Ниязов погиб в ДТП в ночью 16 августа. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией, предоставив фото и видео аварии.

По информации инсайдера, трагедия произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобиль Hyundai, которым управлял Ниязов, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi. Экс-силовик погиб на месте, о других пострадавших пока неизвестно.

Оперативно подтвердить информацию в региональном управлении ГИБДД не удалось — в ведомстве не ответили на звонок.