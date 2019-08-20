Сотрудники ГИБДД сделали вид, что ничего не происходит
В Тюмени сотрудники ГИБДД не стали вмешиваться в уличную драку и проехали мимо. Инцидент попал на видео.
В кадрах, опубликованных «РЕН ТВ», видно, что один из горожан избивает другого посреди улицы. Экипаж ГИБДД, проезжающий мимо драки, сначала снизил скорость, а потом покинул место происшествия. Разнимать драчунов пришлось очевидцам.
В региональном управлении ГИБДД «URA.RU» ответили, что по размещенному видео проводится проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям сотрудников госавтоинспекциию