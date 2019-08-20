20 августа 2019
19 августа 2019

Тюменские инспекторы ГИБДД не стали разнимать уличную драку. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД сделали вид, что ничего не происходитФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени сотрудники ГИБДД не стали вмешиваться в уличную драку и проехали мимо. Инцидент попал на видео.

В кадрах, опубликованных «РЕН ТВ», видно, что один из горожан избивает другого посреди улицы. Экипаж ГИБДД, проезжающий мимо драки, сначала снизил скорость, а потом покинул место происшествия. Разнимать драчунов пришлось очевидцам.

В региональном управлении ГИБДД «URA.RU» ответили, что по размещенному видео проводится проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям сотрудников госавтоинспекциию

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...