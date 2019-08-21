20 августа 2019
19 августа 2019

На одном из предприятий Зауралья прошли обыски

© Служба новостей «URA.RU»
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Рустам Минниханов на комбинате Синтез Курган, комбинат синтез, лекарства, медикаменты
Инсайдеры заявляют об обысках на фармпредприятии КурганаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Обыски прошли на одном из курганских фармацевтических предприятий. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным инсайдера, речь идет о подозрении в незаконном получении субсидий в рамках госпрограммы по развитию фармацевтики: «Это десятки миллионов рублей. Причем есть вопросы как к местному, так и к московскому руководству», — уточнил агентству источник.

Оперативно подтвердить или опровергнуть данную информацию в силовых ведомствах региона «URA.RU» не удалось. В пресс-службах регионального УМВД, СУ СК и ФСБ заявили, что не обладают информацией об обысках.

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© Служба новостей «URA.RU»
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