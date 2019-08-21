Автомобиль снес забор в Шадринске
В Шадринске водитель автомобиля Nissan сбил дорожные ограничения и уехал с места происшествия. Фотографиями с места инцидента делятся местные жители.
«Сегодня ночью на улице Красноармейской, 91 автомобиль марки Nissan разнес дорожное ограждение, уехал, а потом вернулся за номером», — сообщают пользователи паблика «Подслушано Шадринск» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики паблика «Типичный Шадринск» уверены, что водитель был пьян, поэтому не справился с управлением и после аварии решил скрыться.
В управлении ГИБДД корреспонденту «URA.RU» сообщили, что информация по данному происшествию пока не поступала
На бампере, который остался на месте ДТП, нет номера
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