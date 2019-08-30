В России почти не пользуются современными способами сбора мусора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Сегодня долгожданная пятница, 30 августа. Мы подготовили для вас главные новости предпоследнего дня лета:

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы. В стране не хватает вторичного сырья, поэтому отходы приходится покупать за рубежом. Все из-за того, что в РФ не пользуются современной системой сбора мусора.

Российский миллиардер Борис Минц, входивший в команду главы «Роснано» Анатолия Чубайса, гасил долги пенсионными деньгами. Олигарх придумал особую схему, чтобы обойти закон.

Банки будут предлагать россиянам выкупить свои просроченные долги до продажи коллекторам. Такой законопроект предложили в Минэкономразвития. Но поправки кредиторов не устраивают. Более того, коллекторам предсказали финансовый крах из-за предложения правительства.

В России предлагают продлить летние каникулы. В Госдуме предполагают, что так можно решить сразу несколько проблем. Но Национальный родительский комитет раскритиковал предложение. Там считают, что школьникам лучше отдыхать семь раз в году.

Журналист «URA.RU» съездил в уральскую больницу, где массово собирались увольняться врачи. Рассказываем, почему хирурги получают меньше таксистов, что проверяют ревизоры из Минздрава и как врачи работают на износ ради своих семей.

Россиянам придется больше платить за электричество из-за нового метода расчета тарифов. Но эксперт уверен: роста цен никто не заметит, потому что люди начнут получать «более качественные услуги».

Мы не могли оставить вас без традиционной пятничной рубрики — «Инсайды». Из нового выпуска вы узнаете, что суд над Антоном Шипулиным был ради пиара, как элиты Екатеринбурга поссорились из-за «галёрочных» билетов на концерт оперной дивы, зачем глава Роскосмоса едет в Пермь и за что у жены экс-главы полиции Сургута сожгли машину.