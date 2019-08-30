Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

По данным таможенной статистики, в Россию стали поставлять больше пластикового сырья из других стран. Импорт увеличен уже на треть, сообщает «
В прошлом году ввоз пластиковых отходов обошелся заказчикам в 20 миллионов долларов. Это на 32 процента больше, чем в 2017 году.
Импорт мусора объясняется нехваткой вторичного сырья. Проблема вызвана отсутствием действенной системы раздельного сбора мусора. Так, по данным «Гринписа», 94% отходов в России не сортируются и перерабатываются, а отправляются на свалку и подлежат утилизации, вместо переработки. В результате переработчики вынуждены привозить вторсырье из-за границы.
Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил правительству Москвы новую технологию сжигания «сложных» бытовых отходов, напоминает Nation News.