Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свалка не далеко от Тюневского сельского поселения. Тюмень, мусор в лесу, свалка, незаконная свалка
Пластиковое сырье приходится закупать за рубежомФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По данным таможенной статистики, в Россию стали поставлять больше пластикового сырья из других стран. Импорт увеличен уже на треть, сообщает «Царьград».

В прошлом году ввоз пластиковых отходов обошелся заказчикам в 20 миллионов долларов. Это на 32 процента больше, чем в 2017 году.

Импорт мусора объясняется нехваткой вторичного сырья. Проблема вызвана отсутствием действенной системы раздельного сбора мусора. Так, по данным «Гринписа», 94% отходов в России не сортируются и перерабатываются, а отправляются на свалку и подлежат утилизации, вместо переработки. В результате переработчики вынуждены привозить вторсырье из-за границы.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил правительству Москвы новую технологию сжигания «сложных» бытовых отходов, напоминает Nation News.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Природа Политика
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...