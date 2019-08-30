Коллекторский бизнес станет нерентабельным, уверен эксперт Фото: СС BY 2.0/Morgan/Flickr

Часть коллекторских агентств будет вынуждена закрыться, если законопроект Минэкономразвития, позволяющий должникам выкупать у банков свои долги, будет принят Госдумой. С таким прогнозом в разговоре с «URA.RU» выступил гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин.

«Законопроект делает часть коллекторского бизнеса, который построен на выкупе долгов, нерентабельным и невозможным. Он [бизнес] состоит из двух частей — выкупа долгов и работы по агентской схеме: заключается агентский договор с банком, долг остается в банке и деньги поступают туда», — сказал эксперт.

Кроме того, «проблемные» должники и мошенники, узнав об инициативе правительства, уже сейчас перестанут платить по кредитам, рассчитывая на вступление законопроекта в силу, уверен Жданухин. «Вряд ли проблема закредитованности населения решится. Банки будут не продавать долги, а реализовывать их через агентские схемы», — прогнозирует он.

Как писало «URA.RU», ранее Минэкономразвития разработало законопроект, по которому банки и микрофинансовые организации перед продажей долгов будут предлагать выкупить их самим заемщикам. По замыслу чиновников, если кредитная организация, не спросив заемщика, все же продала его долг, он сможет выкупить свой кредит у нового владельца за полцены.