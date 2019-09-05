В Тюмени церкви отдали часть городского сквера

Железный забор на 10-15 метров отступает от «строительного» Группа В контакте «Восточный. Мой любимый округ»

Жители Тюмени возмущаются «захватом» части сквера Депутатов церковью. В парке вокруг Благовещенского собора устанавливают новый забор, который на 10-15 метров отступает от старого, сообщила в соцсетях местная жительница Светлана Филлипова.

«Каждый день гуляю по скверу. Работы по установлению ограды храма ведутся уже недели три. Место, где стоял старый забор, хорошо просматривается», — отмечает она.

За новой оградой останутся несколько десятков деревьев и газон. Местных жителей такая ситуация не устраивает. Активисты обратились в официальную группу Управы Восточного округа, где располагается парк, с вопросами — кто и по какой причине разрешил расширение территории храма?

«Вряд ли уже кто-то из граждан устроит семейные посиделки на траве или фотосессию с детьми возле красавицы ивы, которая окажется за забором. Доступ будет только для прихожан, а не для всех, у храма существуют часы работы», — высказалась жительница округа Любовь Осипенко.

В управе Восточного округа на все претензии отвечают, что расширение территории связано с требованиями пожарной безопасности. О том же говорят и сами священнослужители.

«Разрешение было получено официально. В апреле земельный департамент администрации Тюменской области на основании постановления губернатора вынес решение о выделении земельного участка для ограждения. Сделано это в интересах безопасности прихожан. На праздники в храме собирается несколько тысяч человек, в случае пожара необходимо место для эвакуации и размещения нескольких пожарных машин», — рассказали «URA.RU» в Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.

Как отметили представители церкви, территория будет открытой для всех тюменцев — в заборе сделаны три калитки. Деревья сносить не будут, а территорию облагородят.