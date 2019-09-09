Ямальскому мэру пророчат отставку

С Алексеем Романовым могут не продлить контракт уже этой осенью Фото: Сергей Кутовой © URA.RU

В городах Ямала — Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске — ждут переизбрания мэров. Проблемы с назначением могут возникнуть у главы последнего муниципалитета Алексея Романова, сообщили «URA.RU» источники, близкие к местной власти.

Осенью 2019 года у глав заканчивается срок полномочий. Они будут назначаться через конкурс и утверждаться городскими депутатами. По мнению источника, успешно пройти процедуру смогут мэр Салехарда Иван Кононенко и глава Лабытнанги Марина Трескова. «У Кононенко неплохие шансы: в Салехарде идет благоустройство. Мы знаем, как его не любит народ в соцсетях, но это не отражает полностью мысли электората. Трескова хороша на своем месте. И на 100% ей нравится то, чем она занимается», — уточнил он.

Другой инсайдер считает, что проблемы с переизбранием возникнут у Романова. «Внутри мэрии у людей есть переживания относительно его будущего. Накладывается и то, что его команда продемонстрировала такой результат [на выборах], который можно интерпретировать по-разному. К тому же у губернатора и населения есть вопросы к Романову», — отметил собеседник.

Политолог Александр Белоусов не видит причин для снятия Романова. «Претензии к нему, по моему мнению, не носят глобальный характер, учитывая то, что Ноябрьск — муниципалитет, в котором обстановка слегка более тревожная, чем в других городах. По остальным главам — достаточно устойчивые позиции», — сказал он.

В пресс-службе мэрии Лабытнанги сообщили, что пока не в курсе планов Тресковой по поводу участия в конкурсе на пост мэра. В пресс-службах окружного правительства, мэриях Салехарда и Ноябрьска пообещали прокомментировать тему позже.