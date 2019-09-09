В самом оппозиционном городе Ямала победили единороссы

По итогам выборов число депутатов в думе Ноябрьска выросло до 26 человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В состав думы Ноябрьска (ЯНАО) седьмого созыва прошли 23 представителя партии «Единая Россия», один кандидат от КПРФ и два от ЛДПР. Об этом сообщается на сайте избиркома округа.

Основной интригой выборов был вопрос, пройдут ли в думу местный активист от КПРФ Алексаднр Бондарчук и либерал-демократ, бывший бизнес-омбудсмен Дмитрий Бавдурный, уволившийся после секс-скандала. Они прошли в думу.

Политолог Павел Манченко отметил, что из всех муниципалитетов Ямала Ноябрьск является наиболее политически активным городом. «Именно в Ноябрьске достаточно активно проявили себя отдельные кандидаты, не только выдвинувшиеся от КПРФ и ЛДПР (это произошло в Салехарде и Лабытнанги), но и самовыдвиженцы. В Ноябрьске власти в наименьшей степени способны мобилизировать электорат. Это связано с тем, что, будучи когда-то градообразующими, предприятия „Газпром нефти“ сегодня уже не имеют в своей штатной численности десятки тысяч сотрудников, а привести на избирательные участки вахтовиков — невозможно», — отметил эксперт.

В прошлом созыве в составе думы было 25 депутатов, которые избирались от одномандатных округов. 92% мандатов принадлежали единороссам, По одному креслу занимали представитель «Справедливой России» Анатолий Гампель и беспартийные депутаты Валентин Цыганков и Вадим Маслов. В результате изменений системы выборов число членов представительного органа возросло до 26 человек.