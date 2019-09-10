Бывший курганский митрополит со второй попытки встретится с новой паствой

Митрополит Иосиф познакомится с прихожанами в Ульяновске
Первое богослужение бывшего курганского митрополита Иосифа в Ульяновске состоится 10 сентября, хотя намечалось на два дня ранее. Об этом сообщается на сайте Симбирской епархии.
«Первое богослужение митрополита Симбирского и Новоспасского Иосифа состоится 10 сентября в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. Архипастырь совершит всенощное бдение», — говорится в официальном уведомлении. Почему была перенесена дата службы, не уточняется.
Ранее источники, близкие к Курганской епархии, сообщали, что митрополит Иосиф планировал покинуть Зауралье, не дождавшись своего преемника, митрополита Даниила, но позже изменил свое решение.