09 сентября 2019
08 сентября 2019

Бывший курганский митрополит со второй попытки встретится с новой паствой

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Детский праздник Масленица. Курган, митрополит иосиф
Митрополит Иосиф познакомится с прихожанами в УльяновскеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первое богослужение бывшего курганского митрополита Иосифа в Ульяновске состоится 10 сентября, хотя намечалось на два дня ранее. Об этом сообщается на сайте Симбирской епархии.

«Первое богослужение митрополита Симбирского и Новоспасского Иосифа состоится 10 сентября в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. Архипастырь совершит всенощное бдение», — говорится в официальном уведомлении. Почему была перенесена дата службы, не уточняется.

Ранее источники, близкие к Курганской епархии, сообщали, что митрополит Иосиф планировал покинуть Зауралье, не дождавшись своего преемника, митрополита Даниила, но позже изменил свое решение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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