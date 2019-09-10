Певец Митя Фомин лишился на Ямале дорогого браслета

Артист во время концерта потерял браслет, а жительница Ямала ему вернула его Фото: mf_agent, Instagram

Российский поп-певец Митя Фомин во время концерта на День города в Салехарде потерял дорогой браслет. Его смогла найти местная жительница, за что исполнитель подарил ей цветы и поцелуй, рассказал он «URA.RU».

Во время праздника мужчина потерял браслет бренда Thomas Sabo, в котором постоянно выступает, и попросил местных жителей вернуть его. «Каково было мое удивление, когда на следующий день я открываю Instagram, а мне пишет девушка, что нашла браслет, не смогла передать через охрану и готова отдать мне сейчас. Я пригласил ее в гостиницу. Она приехала, видимо, после школы — юная, красивая Маша — и привезла браслет», — подчеркнул Фомин.

По его словам, он подарил девушке цветы, диск и поцеловал ее. «Это такая удивительная и приятная история! Не всегда фанаты так просто возвращают вещи, могут и вообще сделать вид, что ничего не видели», — добавил певец.

В беседе с журналистом «URA.RU» Фомин также поделился своими впечатлениями от поездки на Ямал. Он отметил региональную кухню в ресторане гостиницы «Юрибей» (принадлежит окружному правительству, — прим. ред.) с местными деликатесами и поделился, в каких местах в ЯНАО хотел бы побывать: «С удовольствием оказался бы в ненецких поселениях, посмотрел бы на обряды шаманов — на все, что скрыто от взоров городского жителя. Летом с удовольствием съездил бы в заповедные края».

На Дне города Салехарда 8 сентября перед местными жителями выступили певица GRIVINA, Митя Фомин и барабанное шоу «Beat Brothers». Концерт артистов вызвал большой ажиотаж среди ямальцев.