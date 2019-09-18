Антипинскому НПЗ разрешили не платить часть долгов

Антипинский НПЗ не будет платить часть долгов Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Транспортная группа «Совфрахт» не смогла через суд заставить банкротящийся в Тюмени Антипинский НПЗ заплатить ей 15,5 млн рублей. Информация по делу опубликована в картотеке арбитражного суда Москвы. Это может стать одним из первых дел своеобразного «освобождения» завода от крупных долгов.

Согласно материалам суда, транспортная компания требовала с Антипинского нефтеперерабатывающего завода выплатить штраф в размере 15,5 млн рублей за длительный простой вагонов. Суд принял решение отклонить иск из-за пропуска срока исковой давности, который составляет год. Простой вагонов случился еще в 2015 году, а Совфрахт обратился в суд лишь через три года.

Иск был подан еще в июле 2018 года, однако Софрахт проиграл суд в декабре того же года. После апелляции и кассации дело было вновь передано в суд первой инстанции. Однако и в этот раз транспортная компания, учредителем которой является Минимущества России, проиграла. Отношения между Совфрахтом как перевозчиком и АНПЗ были прекращены еще в 2017 году. Весной 2019 года перевозчик требовал с тюменского предприятия 283 млн неустойки, и суд иск удовлетворил.

С 3 сентября на Антипинском НПЗ введена процедура банкротства. Совокупный долг компании на данный момент оценивается в 346 млрд рублей.