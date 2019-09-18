Сотрудник тюменского завода раскритиковал переход на четырехдневную рабочую неделю

Одно из тюменских предприятий подпадает под эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На «Сибнефтемаш» пока всерьез не обсуждают введение четырехдневной рабочей недели. Об этом журналисту «URA.RU» сказал главный метролог тюменского предприятия Сергей Никулин в кулуарах Тюменского нефтегазового форума. Он также раскритиковал данную инициативу.

«Пока я против, потому что непонятно, как это скажется на зарплате? Нам будут платить столько же, как и за пять дней? Непонятно. Разговоры есть, но пока всерьез на предприятии это не обсуждается. Как это скажется на производительности труда? Она зависит от оплаты труда. Будут плохо платить — соответственно и скажется», — заявил сотрудник «Сибнефтемаша».

Получить комментарий на заводе не удалось — там не ответили на многочисленные звонки агентства.

Ранее сообщалось, что эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю может пройти на Урале на предприятиях Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также в Пермском крае. Заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский рассказал журналистам, что в ближайшие дни Министерство труда обсудит эксперимент по переходу на «четырехдневку».