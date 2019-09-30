Нарушителей удалось задержать Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

В Курганской области задержали нарушителей, которые пересекли границу с Казахстаном. Инцидент произошел в ночное время 27 сентября, иностранцев удалось задержать, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Трое уроженцев Средней Азии решили тайно пешком пересечь границу, поскольку въезд в Россию им был запрещен. «Нарушители границы попытались скрыться от пограничного наряда, используя темное время суток и особенности рельефа местности. Несмотря на применяемые ухищрения, пограничный наряд с использованием служебной собаки обнаружил и задержал нарушителей», — сообщили в силовом ведомстве.

Задержанным грозит ответственность за преступление, предусмотренные ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ, совершенное группой лиц).