Пранкер, нападавший на тюменцев с бензопилой, объяснил свой поступок

Суд вынес решение временно освободить тюменского пранкера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пранкер, гонявшийся в маске и с бензопилой за прохожими в Тюмени, уверен, что не сделал ничего плохого. По словам тюменского блогера Вахтанга Кварацхелии, который и был в образе маньяка, во время розыгрыша ситуация была под контролем.

«Мне кажется, ситуация с пранком раздута, ведь многие остались довольны и главное, что никто во время съемок не пострадал», — рассказал «72.RU» Вахтанг Кварацхелия. По словам пранкера, данный ролик был снят по запросу его аудитории, а сам Кварацхелия и его команда удивлены тому, что тюменцы не поняли шутку.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили, что блогера привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство, ему грозил штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо арест на 15 суток. Однако суд вынес решение временно освободить пранкера.