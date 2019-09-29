Пранкером, который пугал тюменцев бензопилой, занялась полиция

Тюменец устроил пранк с бензопилой и был наказан полицией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мужчина из Тюмени, пугавший в сквере прохожих бензопилой, понесет административную ответственность. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«Установлена личность мужчины, который накануне устроил розыгрыш в маске с бензопилой. Им оказался тюменец 1993 года рождения. Установлено, что своими действиями он вызывал явное неуважение к обществу. В связи с чем был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Наказание завтра изберет суд. Ему грозит штраф в размере 1 тысяча рублей или арест сроком на 15 суток», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее «URA.RU» писало, что в Тюмени мужчина с бензопилой гонялся за прохожими. Пранкер в образе маньяка бегал за прохожими на Текутьевском бульваре.