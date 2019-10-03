Уралец вызвал в качестве такси полицию

Тюменцу придется заплатить за ложный вызов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего тюменца, который попытался воспользоваться полицией как такси. Парня обвиняют по статье «Заведомо ложный донос», сообщается на официальном сайте ведомства.

«По версии следствия, 13 сентября 2019 года подозреваемый сообщил дежурному отделения полиции МО МВД РФ „Ишимский“ о том, что неизвестные похитили его и везут в багажнике автомобиля», — сообщается на сайте следственного отдела СК по Тюменской области. В этот момент молодой человек находился на трассе Ишим — Большое Сорокино, рядом с селом Прокутское. Прибывшие на указанное «жертвой» место полицейские увидели спокойно ожидающего их парня. Тот сообщил, что не хотел идти пешком и позвонил в полицию.

Теперь «экономному» молодому человеку грозит штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей либо в размере годового дохода. Также суд может приговорить его к обязательным работам на срок до двух лет или к двум годам заключения.