Какие праздники отмечают 3 августа 2025 года: традиции, что нельзя делать

Первое воскресенье августа 2025 года обещает быть насыщенным на торжества. В этот день совпадают сразу несколько значимых дат — от профессиональных до религиозных и народных праздников. День будет особенным и для железнодорожников, и для любителей арбуза, а также имеет свои корни в религиозных и народных традициях. Какие особенности празднования, что можно и нельзя делать в этот день — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 3 августа 2025
День памяти святого Иезекииля
В православном календаре 3 августа 2025 года верующие чтут память святого пророка Иезекииля, жившего в VI веке до Рождества Христова. Иезекииль был священником, происходившим из колена Левиина. В 25-летнем возрасте он был отведен в вавилонский плен вместе с царем Иехонией II и другими иудеями во время второго нашествия на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора.
Наиболее значимыми в его пророческом служении стали два видения: о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Первое видение было прообразом освобождения рода человеческого от работы вражией и устроения Церкви Христовой. Второе стало предзнаменованием всеобщего воскресения мертвых.
Святой пророк Иезекииль был наделен от Господа даром чудотворения. Подобно пророку Моисею, он молитвой разделил воды реки Ховар, чтобы евреи смогли перейти на другой берег и избежать преследования халдеев. Во время голода он испросил у Бога умножения пищи для голодающих.
Принял мученическую смерть, будучи растерзан конями за обличение идолопоклонства. Пророчества Иезекииля записаны в книге, названной его именем и включенной в Библию.
Народный праздник 3 августа 2025
Онуфрий Молчаливый
В народном календаре 3 августа отмечается день Онуфрия Молчаливого (по старому стилю — 21 июля). В этот день чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в XII веке. Он был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его нетленные мощи.
Сведения о жизни преподобного Онуфрия и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что он соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи, например, Феодор Молчальник.
На Руси память преподобного Онуфрия отмечали особенным образом: все работы в этот день полагалось совершать молча. Говорили, что ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости. Кроме того, работы в этот день было достаточно, и крестьянам было некогда тешить душу разговорами.
Традиционно на Онуфрия Молчаливого хозяева проверяли свои амбары — не прохудилась ли где доска, цела ли кровля, все ли гвозди на месте. Закрома в этот день старались хорошенько проветрить и просушить, чтобы запасы хлеба не портились при хранении. В некоторых регионах в амбары запускали кошек, чтобы те заранее изловили всех мышей.
Что можно и нельзя делать 3 августа 2025 года
В день Онуфрия Молчаливого существует ряд традиций и запретов, которые сохранились с давних времен. Что можно делать:
- Искать новые возможности и не отказываться от предложений, даже если они кажутся неожиданными. Считалось, что в этот день сама судьба подсказывает человеку верное направление.
- Заниматься огородом — избавлять его от вредителей.
- Печь хлеб и сладкие мучные изделия. Угощая ими не только родных, но и соседей, можно привлечь удачу в дом.
- Готовиться к осени и зиме: проверять закрома, осматривать амбары, искать гнилые доски, менять проржавевшие гвозди.
- Наводить порядок в доме. Разбросанные вещи в доме сулили финансовые потери, поэтому важно было расставить все по местам.
Что нельзя делать:
- Сплетничать и хвастаться. Люди избегали общения с малознакомыми и не делились планами даже с близкими.
- Брать в руки острые предметы без особой необходимости. Любая случайная рана, полученная 3 августа, заживала дольше обычного.
- Впускать в дом человека, к которому испытывали неприязнь. Это сулило хлопоты на всю ближайшую неделю.
- Надевать чужую одежду. Считалось, что она передает не только энергетику, но и судьбу прежнего владельца.
- Играть свадьбы. В народе верили, что союз, заключенный в этот день, окажется неспокойным.
Российские праздники 3 августа 2025
День железнодорожника
3 августа 2025 года в первое воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник — День железнодорожника. Это один из старейших профессиональных праздников в стране, ведущий свою историю еще с XIX века.
День железнодорожника был учрежден в царской России в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село и первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. До 1917 года праздник отмечался 25 июня (по старому стилю).
После Октябрьской революции 1917 года традиция была забыта почти на двадцать лет. Возрождение праздника произошло в СССР в 1936 году. Постановлением Правительства от 28 июля 1936 года было установлено отмечать его 30 июля. Позднее празднование перенесли на первое воскресенье августа.
В современной России День железнодорожника отмечают все работники железной дороги вне зависимости от занимаемой должности, а также вспомогательный персонал. Среди них проводники, машинисты, монтажники и ремонтники, их руководство, сотрудники вокзалов, трамвайных депо и метрополитенов. Праздник считают своим преподаватели и студенты профильных учебных заведений страны.
К Дню железнодорожника традиционно приурочивают официальные мероприятия и концерты, на которых отличившимся сотрудникам вручают грамоты и благодарности. Виновники торжества организуют выезды на природу. Среди студентов профильных вузов проводятся спартакиады с забавными соревнованиями, такими как перетягивание рельсы, толкание вагона на время, метание шпал на дальность.
Международные праздники 3 августа 2025
День арбуза
3 августа во многих странах мира отмечается вкусный праздник — День арбуза (Watermelon Day). Свою историю он ведет из США, где известен как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Примечательно, что Америка занимает первое место по количеству потребления арбуза среди других стран. Здесь этот сладкий и освежающий плод является необходимым атрибутом летних пикников.
Хотя неизвестно, кто и когда установил этот праздник, он приобретает все большую популярность с каждым годом. Сегодня День арбуза можно с уверенностью назвать международным торжеством.
Родиной арбуза считается Южная Африка. Согласно историческим данным, уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение. В эпоху Среднего царства (XX век до н.э.) арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в загробной жизни. Был известен арбуз и в Древнем Риме, где его ели свежим или засоленным, а также варили из него мед.
К X веку арбуз стал известен китайцам и сразу приобрел популярность. В Китае ему приписывали большое лечебное значение. Интересно, что в современном Китае выращивается больше арбузов, чем в любой другой стране мира.
В России и Европе арбузы появились примерно в XI-XII веках, а в Америку были доставлены в XVI веке европейскими колонистами.
Арбуз не только вкусное, но и очень полезное лакомство. В нем более 90% воды и всего около 6% сахара от общей массы. Он является превосходным источником витамина А, содержит комплекс витаминов группы В, витамин С и фолиевую кислоту. Арбуз — один из лидеров по содержанию ликопина, мощного антиоксиданта.
В День арбуза традиционно устраивают пикники на природе, где съедают огромное количество арбузов, а затем проводят соревнования — кто дальше всех плюнет арбузным семечком или конкурс на лучшую фигуру, вырезанную из арбуза.
Если вы тоже любите этот летний плод, присоединяйтесь к празднованию — съешьте его с друзьями на природе или дома, порадуйте детей, устройте конкурс на лучшее блюдо из арбуза или приготовьте освежающий арбузный лимонад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.