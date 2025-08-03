Киев сообщил о подготовке к новой встрече с Россией

Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о состоявшихся контактах с представителями России. Об этом украинский лидер сообщил в своем обращении. Его публикует украинское издание «Страна».
«Умеров пообщался с российскими представителями, о чем он доложил Зеленскому. Обсуждали подготовку новой встречи, сообщил президент», — говорится в публикации агентства.
По словам Зеленского, встреча прошла при участии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. В ходе беседы обсуждались «выполнение договоренностей, достигнутых на встречах с российской стороной в Стамбуле», а также подготовка новой встречи. Одной из ключевых тем стал вопрос обмена пленных. По словам Зеленского, достигнута предварительная договоренность об обмене порядка 1200 человек. Также ведется работа по уточнению списков и возвращению гражданских лиц.
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