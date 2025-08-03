Киев сообщил о подготовке к новой встрече с Россией

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Зеленский заслушал доклад Умерова о контакте с российской стороной
Зеленский заслушал доклад Умерова о контакте с российской стороной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о состоявшихся контактах с представителями России. Об этом украинский лидер сообщил в своем обращении. Его публикует украинское издание «Страна». 

«Умеров пообщался с российскими представителями, о чем он доложил Зеленскому. Обсуждали подготовку новой встречи, сообщил президент», — говорится в публикации агентства. 

По словам Зеленского, встреча прошла при участии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. В ходе беседы обсуждались «выполнение договоренностей, достигнутых на встречах с российской стороной в Стамбуле», а также подготовка новой встречи. Одной из ключевых тем стал вопрос обмена пленных. По словам Зеленского, достигнута предварительная договоренность об обмене порядка 1200 человек. Также ведется работа по уточнению списков и возвращению гражданских лиц.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о состоявшихся контактах с представителями России. Об этом украинский лидер сообщил в своем обращении. Его публикует украинское издание «Страна».  «Умеров пообщался с российскими представителями, о чем он доложил Зеленскому. Обсуждали подготовку новой встречи, сообщил президент», — говорится в публикации агентства.  По словам Зеленского, встреча прошла при участии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. В ходе беседы обсуждались «выполнение договоренностей, достигнутых на встречах с российской стороной в Стамбуле», а также подготовка новой встречи. Одной из ключевых тем стал вопрос обмена пленных. По словам Зеленского, достигнута предварительная договоренность об обмене порядка 1200 человек. Также ведется работа по уточнению списков и возвращению гражданских лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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