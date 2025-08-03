Лолита шокировала новой ценой на выступления

Shot: Лолита подняла цену на свои выступления на 2 млн рублей
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Лолита подняла цены на свои выступления
Лолита подняла цены на свои выступления Фото:

Российская певица Лолита Милявская подняла ценник за свои выступления на два миллиона рублей. Об этом сообщили telegram-каналы.

В настоящее время Лолита берет за выступления уже не четыре, как раньше, а шесть миллионов рублей. Об этом пишет telegram-канал Shot.

Певица посещает мероприятия по всей России. В ее райдер входят автомобиль Mercedes-Benz, перелет первым классом и пятизвездочный отель, а также фрукты, сушки, мед, чай с чабрецом — в гримерку. Отмечается, что это происходит на фоне повышенной популярности артистки среди молодежи. 

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Российская певица Лолита Милявская подняла ценник за свои выступления на два миллиона рублей. Об этом сообщили telegram-каналы. В настоящее время Лолита берет за выступления уже не четыре, как раньше, а шесть миллионов рублей. Об этом пишет telegram-канал Shot. Певица посещает мероприятия по всей России. В ее райдер входят автомобиль Mercedes-Benz, перелет первым классом и пятизвездочный отель, а также фрукты, сушки, мед, чай с чабрецом — в гримерку. Отмечается, что это происходит на фоне повышенной популярности артистки среди молодежи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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