Лолита шокировала новой ценой на выступления

Российская певица Лолита Милявская подняла ценник за свои выступления на два миллиона рублей. Об этом сообщили telegram-каналы.
В настоящее время Лолита берет за выступления уже не четыре, как раньше, а шесть миллионов рублей. Об этом пишет telegram-канал Shot.
Певица посещает мероприятия по всей России. В ее райдер входят автомобиль Mercedes-Benz, перелет первым классом и пятизвездочный отель, а также фрукты, сушки, мед, чай с чабрецом — в гримерку. Отмечается, что это происходит на фоне повышенной популярности артистки среди молодежи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.