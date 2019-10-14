Глава Салехарда, уходящий с поста, рассказал, чем займется после отставки

Врио главы города Иван Кононенко подвел итоги работы на посту мэра Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета На Ямале выбирают глав трех городов

Врио главы Салехарда (ЯНАО) Иван Кононенко рассказал, что после ухода с поста сначала отдохнет. Об этом он сообщил во время встречи с представителями СМИ. Кононенко, напомним, не будет выдвигаться на пост мэра столицы Ямала, выборы которого пройдут 15 октября.

«Отдохнуть немножко и идти искать работу, трудоустраиваться. Куда я планировал, там уже занято давно. Надеюсь, кто-нибудь возьмет на работу», — отметил градоначальник.

Он также поблагодарил горожан. «Сегодня я хочу сказать, в первую очередь, спасибо всем жителям города за помощь, за поддержку. Да, была и критика, но без этого не бывает. Сделать нам удалось немало. Нам не стыдно смотреть людям в глаза, мы очень многое сделали в Салехарде, и я уверен, что с новым главой город будет процветать», — отметил Кононенко.

На пост мэра Салехарда претендуют пять человек. Это сотрудник окружного правительства Алексей Титовский. Он, по словам источников агентства, как и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, — человек из команды экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, которая на федеральном уровне была признана одной из успешных в стране. За место мэра также будут бороться бывший глава налоговой службы ЯНАО Павел Харченко и гендиректор Салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога (источники агентства говорили, что он является одним из ведущих муниципальных управленцев в экономической сфере, близкой губернатору Артюхову). Также заявились начальник управления имущественных отношений мэрии Салехарда Сергей Кондаков и директор окружного молодежного центра Павел Титов.