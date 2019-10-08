Мэром Салехарда хочет стать чиновник из команды Кобылкина

Алексей Титовский в 2018 году возглавлял департамент госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru

новость из сюжета На Ямале выбирают глав трех городов

Сотрудник правительства ЯНАО — Алексей Титовский — стал кандидатом на должность главы Салехарда. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство уже прогнозировало, что специалист станет фаворитом конкурса.

«Титовский, как и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, человек из команды экс-губернатора ЯНАО (а ныне главы Минприроды России) Дмитрия Кобылкина, которая на федеральном уровне в 2018 году была признана одной из успешных в стране. У Титовского есть все шансы одержать победу. Он родился и вырос в Салехарде, его знают жители города и местная элита в том числе», — сообщил собеседник. В конкурсной комиссии на звонки корреспондента «URA.RU» не ответили.

Титовский на Ямале работал директором окружного департамента по науке и инновациям. В 2018 году Кобылкин назначил его директором департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий. По мнению источников «URA.RU», он успешно скоординировал работу структурного подразделения Минприроды, после вернулся на Ямал. На родине он стал эксперт-консультантом замгубернатора Александра Мажарова.

«Имея опыт успешного управленца на региональном и федеральном уровнях, занимать должность эксперта-консультанта на постоянной основе для Титовского мелко. Подача документов на конкурс главы Салехарда теперь объясняет его политические амбиции и недавнее возвращение на Ямал», — уточнил собеседник.

Документы на конкурс подали бывший глава налоговой службы ЯНАО Павел Харченко, гендиректор Салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога, начальник управления имущественных отношений мэрии Салехарда Сергей Кондаков и директор окружного молодежного центра Павел Титов.