Ребенку в Тюмени запретили ходить в детский сад без прививки

Сын Александра Лобова не посещает детский сад №158 с 23 сентября из-за отсутствия пробы Манту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский районный суд отказал члену избиркома Тюменской области Александру Лобову в удовлетворении иска к детскому саду №158. Об этом он сам сообщил «URA.RU». Ранее сына Лобова не допустили в образовательное учреждение из-за отсутствия пробы Манту.

«Все мои аргументы и факты на протяжении четырехчасового заседания не возымели никакого эффекта. И даже свежая справка от врача-педиатра, которую мы специально получили к заседанию суда. Судья руководствовался, как он неоднократно отмечал, «здравым смыслом», а не как должно быть — «буквой закона», — рассказал истец агентству.

По словам Лобова, он пока не решил, будет ли обжаловать решение суда. Получить оперативный комментарий от представителей ответчика не удалось.

Сын Лобова не посещает детский сад №158 с 23 сентября. Его родители отказались от пробы Манту и требовали допустить ребенка до занятий, предъявляя справку от терапевта, что ребенок здоров. Однако администрация детсада настаивала на том, чтобы ей предоставили справку от врача-фтизиатра — специалиста по туберкулезу.