В Тюмени под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины

Прибывшим медикам спасти тюменскую не удалось
В Тюмени под окнами многоквартирного дома в ЖК «Айвазовский» обнаружили тело женщины. Прибывшим на место медикам спасти ее не удалось. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«Вызов поступил 10 октября в 15:59. Бригада скорой помощи прибыла на место в 16:10. К сожалению, спасти женщину не удалось»,— сообщили в департаменте.
Первая информация о происшествии появилась в соцсетях. Трагедия произошла на улице Пожарных и спасателей.
