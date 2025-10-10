В Тюмени под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины

Прибывшим медикам спасти тюменскую не удалось
Прибывшим медикам спасти тюменскую не удалось Фото:

В Тюмени под окнами многоквартирного дома в ЖК «Айвазовский» обнаружили тело женщины. Прибывшим на место медикам спасти ее не удалось. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Вызов поступил 10 октября в 15:59. Бригада скорой помощи прибыла на место в 16:10. К сожалению, спасти женщину не удалось»,— сообщили в департаменте.

Первая информация о происшествии появилась в соцсетях. Трагедия произошла на улице Пожарных и спасателей.

