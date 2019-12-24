В результате ЧП выбиты стекла, пострадал мужчина Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

Житель Кургана пострадал в результате хлопка, произошедшего в девятиэтажном доме по улице Пушкина, 83. В квартире выбиты стекла. Информация о ЧП появилась в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

«На ул. Пушкина, 83, произошел взрыв. От взрыва вылетела балконная рама. Хозяин получил незначительные ожоги. Обстоятельства происшедшего выясняются», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области заявили «URA.RU», что информация о взрыве не соответствует действительности. Сообщение о происшествии в квартире, расположенной на третьем этаже, действительно поступило в 12:45 24 декабря. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошла разгерметизация самогонного аппарата (сорвало крышку), без последующего горения», — рассказали в ведомстве.

По вызову от МЧС России привлекались 16 человек и шесть единиц техники, однако их помощи не потребовалось. Эвакуация жильцов не проводилась, так как основные конструкции дома не повреждены. «В результате происшествия пострадал мужчина 1965 года рождения, направлен в ожоговое отделение ГБУ „Курганская областная клиническая больница“», — сообщили в ГУ МЧС.